Pozor! Končí platnosť certifikátov. Budete si musieť vybaviť nový občiansky preukaz?

Platnosť certifikátu pre vydávanie elektronického podpisu na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch končí 26. júna 2021.

Kvalifikovaný elektronický podpis je podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 zo dňa 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, zdokonalený elektronický podpis vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy. Kvalifikovaný elektronický podpis nahrádza v prostredí e-Governmentu štandardnú podobu vlastnoručného podpisu, a je ním možné realizovať právne úkony, ktoré si vyžadujú písomnú formu.

Na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu musí mať osoba, okrem iného, k dispozícii i kvalifikovaný certifikát. Ide o elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný (držiteľ certifikátu). Vydavateľom kvalifikovaného certifikátu môže byť len kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb. Občanom vydáva kvalifikovaný certifikát Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, cudzinci môžu o vydanie kvalifikovaného certifikátu požiadať na oddelení cudzineckej polície. Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis na občiansky preukaz alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom môže byť vydaný aj prostredníctvom aplikácie pre eID, ktorú si môžete stiahnuť na webstránke ministerstva vnútra. Kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis vydáva Slovenská republika pre občanov i cudzincov bezplatne.

Kedy a kto si bude musieť vybaviť nový občiansky preukaz?

Platnosť kvalifikovaných certifikátov končí 26. júna 2021. Osoby, ktoré majú súčasné elektronické doklady (občiansky preukaz či povolenie na pobyt cudzinca), na ktoré už majú vydané kvalifikované certifikáty, ich môžu naďalej používať na elektronický podpis do konca roku 2022. Osoby, ktoré majú súčasné elektronické doklady (občiansky preukaz či povolenie na pobyt cudzinca), na ktoré nemajú vydané kvalifikované certifikáty, môžu si ich do 25. júna nahrať prostredníctvom aplikácie, pričom tieto certifikáty budú platné do konca roku 2022. Osoby, ktoré majú elektronické doklady (občiansky preukaz či povolenie na pobyt cudzinca) bez kvalifikovaných certifikátov, a tieto si do 25. júna nenahrajú prostredníctvom aplikácie, budú musieť v prípade potreby vykonania elektronického podpisu, požiadať o výmenu občianskeho preukazu (či dokladu o pobyte cudzinca) za správny poplatok.

Od 21. júna bude ministerstvo vnútra vydávať občianske preukazy a povolenia na pobyt cudzinca s novým čipom. Na tieto doklady sa následne budú nahrávať nové kvalifikované certifikáty pre elektronické podpisy s platnosťou do 17. júna 2025.