Influencerom hrozia vysoké pokuty.

Používatelia využívajú sociálne siete nielen na sebaprezentáciu a komunikáciu so svojím publikom, no zároveň sa mnohí prostredníctvom nich snažia aj niečo zarobiť, a to rôznymi spoluprácami.

Sociálne siete v posledných rokoch zaznamenávajú veľký boom. Byť influencerom je v súčasnej dobe práca snov. A ono sa vlastne ani nie je čomu diviť. Nepotrebujete na to žiadnu kvalifikáciu, vstupný kapitál, nemusíte nikam dochádzať, ani pracovať od nevidím do nevidím. Stačí ak máte svoju základňu fanúšikov, a ste určitým spôsobom atraktívni pre potenciálnych klientov. Hoci sociálne siete môžu pôsobiť dojmom, že je na nich všetko dovolené, opak je pravdou. Pre reklamu na internete (a to aj pre reklamu na sociálnych sieťach), platia totiž úplne rovnaké pravidlá, ako pre reklamu v akýchkoľvek iných médiách. A viete ako sa hovorí, neznalosť zákona neospravedlňuje!

Neoznačujete reklamy? Hrozí vám mastná pokuta!

Každý influencer, ktorý sa zapája do komerčných spoluprác by sa mal dobre orientovať prinajmenšom v dvoch právnych predpisoch, a tými sú zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, a zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame. Napríklad zákon o ochrane spotrebiteľa vyslovene zakazuje nekalé obchodné praktiky, a jednou z nich je aj skrytá reklama, ktorou sa rozumie „využívanie redakčného priestoru v médiách na podporu produktu, keď predávajúci zaplatil za podporu predaja, bez toho, že by to bolo vysvetlené v obsahu alebo obrazom, alebo zvukom jasne identifikovateľné pre spotrebiteľa.“ Neoznačením reklamy nielen zavádzate komunitu svojich fanúšikov, strácate ich dôveru, ale vzhľadom na vyššie uvedené, tým aj porušujete právne predpisy, čo môže viesť k uloženiu pokuty. A tá sa môže vyšplhať pekne vysoko. Za neoznačenie reklamy môže byť zadávateľovi, ale aj influencerovi uložená pokuta do výšky 66.400,- eur, a za opakované porušenie povinnosti počas 12 mesiacov až do výšky 166.000,- eur. Označovať spolupráce sa jednoznačne oplatí, nielen preto, aby ste sa vyhli plateniu pokuty. Ak totiž budete vo svojom konaní transparentní, vaši fanúšikovia to ocenia, nebudú sa cítiť zavádzaní, a vaša dôveryhodnosť v ich očiach len stúpne.

Skutočnosť, že neoznačovanie reklám na sociálnych sieťach je problém potvrdzuje aj prieskum vykonaný v roku 2019 vo Veľkej Británii spoločnosťou IPSOS. Výsledkom bolo, že len 32% respondentov vo veku od 18 do 64 rokov identifikovalo reklamy u influencerov s istotou a bez problémov. Z tohto prieskumu teda môžeme vyvodiť, že pre používateľov sociálnych sietí je náročné rozoznať, či ide o reklamu, alebo nie. V konečnom dôsledku nie je označovanie reklám na sociálnych sieťach náročná úloha. Napríklad sociálna sieť Instagram poskytuje influencerom možnosť označiť tzv. „platené partnerstvo“, ďalej je možné reklamu označiť hashtagmi ako #spolupraca, #reklama, alebo používateľov na to upozorniť priamo v príspevku.

Ach tie filtre...

Filtre, ktoré sa v súčasnosti vo veľkom používajú na sociálnych sieťach asi netreba špeciálne predstavovať. Niektoré vám zväčšia ústa do komicky gigantických rozmerov, iné spravia z vašej tváre milé zvieratko. Sú však aj také, ktoré vašu tvár upravia tak, ako by ste podstúpili instantnú plastickú operáciu. Výrazné lícne kosti, veľké pery, dokonale hladká pleť. Mnohí aktivisti a dokonca aj samotní influenceri volajú po zmene a vyzývajú ľudí, aby tieto filtre prestali používať, nakoľko skresľujú realitu a vyvolávajú falošný dojem dokonalosti. Vo Veľkej Británii sa preto pre Instagram zavádzajú nové pravidlá. Influenceri propagujúci kozmetické prípravky na tvár či vlasy nebudú môcť svoje fotografie upravovať a používať na ne filtre, aby tým nezavádzali potenciálnych spotrebiteľov. Ak tak urobia, Instagram takéto príspevky vymaže.

Hoci sú sociálne siete skvelou platformou pre podnikateľov, influencerov, či bežných používateľov, nemožno opomínať, že právne predpisy platia aj v prostredí internetu, a že konať v rozpore s nimi sa nevypláca.