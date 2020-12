Šteniatko ako vianočný darček? Pozor na väzenie za zanedbanie domáceho miláčika!

Už francúzsky básnik Jean Cocteau predpovedal, že „príde deň, keď zabitie zvieraťa bude považované za rovnaký zločin ako zabitie človeka.“

Život zvierat sa zatiaľ ani poslednou novelou Trestného zákona nepostavil na roveň tomu ľudskému, no podstatným spôsobom sa zaistila jeho ochrana zavedením prísnejších trestov aj nového trestného činu.

Zviera je živý tvor. Z tohto faktu vychádzajú aj legislatívne zmeny, zavedené na ochranu zvierat. Tými sa na účely Trestného zákona rozumie pes, mačka, hospodárske zviera podľa osobitného predpisu a chránený živočích podľa osobitného predpisu držaný v zajatí. Pokrok spoločnosti vo vnímaní potreby harmonického súžitia zvierat s človekom badať aj v zmene hodnotového rebríčka, ktorá sa odrazila na preradení trestného činu týrania zvierat z deviatej hlavy Trestného zákona, kde sú zakotvené trestné činy proti iným právam a slobodám do šiestej hlavy zákona, k trestným činom proti životnému prostrediu, kde právom patria. Prevencia proti týraniu zvierat, zlému zaobchádzaniu či zanedbaniu starostlivosti o zvieratá nebola v minulosti zabezpečená dostatočnými nástrojmi v podobe sankcií. Najmä zanedbanie starostlivosti o zviera bolo ponímané len ako priestupok, hoci často malo pre zviera fatálne následky. Neraz médiá informovali o zanedbávaných psoch a mačkách, žijúcich vo veľkých počtoch v zanedbanom byte, či o koňovi, ktorému nebola poskytovaná starostlivosť. Takéto zverstvá boli posúdené len ako priestupok a páchatelia neboli výraznejšie potrestaní, už vôbec nie od nich odrádzaní.

Trestný čin týrania zvierat bol síce v rámci Trestného zákona zakomponovaný už skôr, a za jeho spáchanie hrozil trest odňatia slobody 0 až 2 roky, no v súčasnosti môže byť páchateľovi uložený vyšší trest, a to v rozsahu 6 mesiacov až 3 roky. Trestného činu sa môže páchateľ dopustiť aj z nedbanlivosti a po novom aj len na jednom zvierati. Oproti predošlej úprave tak došlo k pozitívnej zmene, nakoľko doposiaľ bol čin trestný len ak bol spôsobený na viacerých zvieratách. Trestne zodpovedným je ten, kto hoc aj neúmyselne spôsobí smrť alebo trvalé následky na zdraví zvieraťa, ktoré vlastní alebo o ktoré je povinný sa starať tým, že zanedbá potrebnú starostlivosť o zviera, hoci bol už za obdobný čin v posledných dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý. Za spáchanie tohto trestného činu hrozí jeho páchateľovi trest odňatia slobody až na 2 roky. V prípade, že sa ho dopustí verejne, na viacerých zvieratách, na osobitne chránenom zvierati alebo závažnejším spôsobom konania, hoc aj nebol v poslednom období za obdobný čin potrestaný, možno páchateľovi uložiť trest na 1 až 5 rokov odňatia slobody.

Prax priniesla aj potrebu zavedenia nového trestného činu, ktorým je organizovanie zápasov zvierat, nakoľko tie, žiaľ, nevidíme už len vo filmoch. Kruté divadlá ziskuchtivých majiteľov zvierat im spôsobujú trýznenie a neraz aj smrť. Na vznik trestnoprávnej zodpovednosti postačuje už len samotné organizovanie zápasov medzi zvieratami, ale aj obchodovanie, štvanie, chov či cvičenie za účelom tohto zvráteného zápasenia. Bez trestu neobídu ani diváci, teda tí, čo sa zápasu zvierat len prizerajú alebo povzbudzujú svojho favorita, na ktorého víťazstvo stavili nemalé peniaze. Za tieto formy trestnej činnosti možno odsúdiť páchateľov na 1 až 5 rokov odňatia slobody.

Trestného činu týrania zvierat, zanedbania starostlivosti o zviera a organizovania zápasov zvierat sa môže po novom dopustiť aj právnická osoba. Od takéhoto rozšírenia trestne zodpovedných subjektov môžeme očakávať kvalitnejšiu starostlivosť o zvieratá v chovných staniciach, ktoré sú často práve pre početnosť chovu držané v nevhodných podmienkach.

V štádiu riešenia je aj legislatívne zakotvenie zákazu držania psov na reťazi, a to zmenou zákona o veterinárnej starostlivosti. Navrhované sú aj výnimky zo zákazu, napríklad pri kŕmení, čistení voliéry či ošetrovaní. Kritici ale poznamenávajú, že výnimka by sa mal obmedziť len na nebezpečné psy. Inak by zmena zákona stratila zmysel, nakoľko kontrolné orgány nie sú schopné skontrolovať ako často je pes držaný na reťazi a či práve v čase kontroly išlo o povolenú výnimku.

Každopádne, naša ľudskosť je na dobrej ceste.