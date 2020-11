Športuje Vaše dieťa? Prispieť na to môže aj Váš zamestnávateľ.

Každý si azda i v čase korony pamätá na rekreačné poukazy, ktorými niektorí zamestnávatelia prispievajú na dovolenku svojich zamestnancov. I keď boli tieto spočiatku kritizované, napokon sú pomerne často využívané.

Existuje však oveľa viac takýchto benefitov, o ktorých sa možno toľko nehovorí. A o čom sa nehovorí, o tom sa zväčša nevie.

Veľa rodičov napríklad dodnes ani len netuší, o možnosti poskytnutia príspevku zo strany zamestnávateľa na športovú činnosť ich dieťaťa.

Dobrovoľnosť poskytnutia príspevku

Hneď z prvej vety ustanovenia zákona, ktorým sa zavádza tento príspevok je zrejmé, že jeho poskytnutie je zo strany zamestnávateľa dobrovoľné. Zamestnávateľa teda o jeho poskytnutie požiadať môžete, pričom ho tento po prehodnotení zamestnancovi môže poskytnúť, avšak nie je to jeho povinnosťou.

Kto môže o príspevok žiadať?

O príspevok môže žiadať zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, pričom jeho dieťa vykonáva jednu zo športových činností. Za dieťa sa považuje dieťa vlastné, ale aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu najmenej počas šiestich mesiacov.

Výška príspevku

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa predstavuje 55 % oprávnených výdavkov vynaložených na športovú činnosť dieťaťa. Táto suma však môže narásť iba do výšky najviac 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

Je zrejmé, že pokiaľ sa dieťa venuje športovému koníčku s plným nasadením, tak výdavky môžu mnohonásobne prevyšovať danú sumu. Ako sa však vraví, darovanému koňovi na zuby nepozeraj, alebo ber, kým dávajú...

Preplácajú sa iba výdavky oprávnené

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnávateľ neposkytuje iba pre pekné oči zamestnanca, ale žiadateľ o príspevok musí preukázať, že výdavky vynaložené na športovú činnosť sú oprávnené. Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka. Ak teda dieťa zamestnanca hrá rekreačne futbal na ulici pred domom, o príspevku tu samozrejme hovoriť nemožno.

Zákaz diskriminácie v súvislosti s poskytnutím príspevku

Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného zamestnávateľa, pričom však nemôže byť žiadnym spôsobom znevýhodnený v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. Ak by sa teda zamestnávateľ rozhodol príspevok dobrovoľne neposkytnúť, nemôže sa stať, že by zamestnanca kvôli jeho žiadosti sankcionoval zhoršením jeho pracovných podmienok. Ak teda zamestnanec spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku, netreba sa obávať o neho požiadať, za skúšku sa to oplatí.