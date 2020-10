Tehotenský príspevok, tehotenské štipendium. Na čo všetko bude od budúceho roka nárok?

Dňa 2. októbra 2020 bol do parlamentu predložený poslanecký návrh, ktorý zavádza príspevok pre tehotné ženy. O čo sa vlastne jedná a aké podmienky je potrebné splniť?

Jediná dávka, ktorú môže v súčasnosti tehotná žena poberať, je tá materská, avšak nárok na ňu vzniká až od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, a ak porodila skôr, odo dňa pôrodu. Toto sa má od apríla budúceho roka zmeniť. Cieľom návrhu je zavedenie nového druhu nemocenskej dávky, tzv. tehotenský príspevok, ktorý má vyplácať Sociálna poisťovňa. Týka sa to viac ako 20-tisíc pracujúcich tehotných žien, ktoré by si tým mohli finančne prilepšiť. Podľa dôvodovej správy predmetného návrhu je „potrebné pomáhať ženám v tehotenstve, vyzdvihovať úlohu ženy – matky v spoločnosti, pomôcť ženám (finančne) aj počas tehotenstva, keďže je narastajúce náklady spojené s jej stavom, či už ide o náklady spojené so stravou, ošatením, zdravotnou starostlivosťou, dopravou za lekármi alebo nákupom výbavy pre dieťa, pričom nejde o zanedbateľné výdavky. Tehotenský príspevok slúži takisto na vykrytie výpadku príjmu z práce z dôvodu tehotenstva.“

Tehotná poistenkyňa má nárok na tehotenský príspevok od ukončenia dvanásteho týždňa tehotenstva, pričom podmienky získania tohto nároku sú identické, ako podmienky na získanie materského. To znamená, že v čase ukončenia 12. týždňa tehotenstva je žena nemocensky poistená (alebo je v ochrannej lehote), a súčasne v období posledných dvoch rokov bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že na tehotenský príspevok má nárok len tehotná žena a nie iný poistenec (napríklad otec dieťaťa). Navrhovaná výška tehotenského príspevku je 15 % denného vymeriavacieho základu, pričom úhrnná výška tehotenského príspevku zo všetkých nemocenských poistení je najmenej 10 % denného vymeriavacieho základu. Predpokladaná priemerná mesačná suma tehotenského príspevku, ktorá by sa mala vyplatiť v roku 2021 je približne 236,2 eur s tým, že v ďalších rokoch by sa mala zvyšovať. Špecifikom tehotenského príspevku oproti iným nemocenským dávkam je možnosť poberať ho súbežne s inými dávkami (napríklad materský či rodičovský príspevok) alebo príjmom, t. j. tehotná žena, ktorá je na materskej alebo rodičovskej dovolenke s ďalším dieťaťom (a teda poberá materský, resp. rodičovský príspevok), môže zároveň poberať i tehotenský príspevok. Podľa dôvodovej správy je na voľnom uvážení tehotnej ženy, na aký účel príspevok použije „avšak mal by slúžiť primárne na pokrytie jej zvýšených výdavkov súvisiacich s tehotenstvom, najmä na stravu, oblečenie, zdravotnú starostlivosť a na prípravu na narodenie dieťaťa.“

Nárok na tehotenský príspevok zaniká vtedy, keď vznikne tehotnej žene nárok na materské, prípadne ak nemá nárok na materské, vznikom nároku na rodičovský príspevok. Nárok na tehotenský príspevok taktiež zaniká v prípade spontánneho potratu, umelého prerušenia tehotenstva, alebo smrti tehotnej ženy.

Tehotenské štipendium

Návrh myslí aj na tehotné študentky vysokých škôl a plnoleté študentky stredných škôl, pre ktoré sa má zaviesť tzv. tehotenské štipendium. Výška štipendia má byť 200 eur mesačne, a rovnako ako v prípade tehotenského príspevku, nárok naň vzniká od ukončeného 12. týždňa tehotenstva. V zmysle návrhu zákona sa „tehotenské štipendium priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 13. týždeň tehotenstva, a potvrdenie SP o tom, že nepoberá tehotenské. O priznaní tohto štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo, ak to ustanoví štatút vysokej školy, rozhoduje dekan fakulty."

O tomto poslaneckom návrhu bude parlament v dohľadnej dobe rokovať, takže na konečný verdikt, či daný návrh schváli alebo nie, si budeme musieť ešte počkať.