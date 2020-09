Tisíce dlžníkov čaká na zastavenie starej exekúcie.

Ubehol nejeden piatok odkedy vstúpil do platnosti zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, tzv. zákon, ktorým sa zastavujú staré exekúcie. Mnoho dlžníkov čakalo, že ich exekúcia sa zastaví ako šibnutím čarovného prútika.

V mnohých prípadoch sa tak doposiaľ nestalo. Kde sa stala chyba?

Najskôr treba splniť, čo žiada zákon.

Ako už bolo avizované pred samotným prijatím zákona, aby mohla byť exekúcia zastavená, musí sa jednať o starú exekúciu, pri ktorej uplynula rozhodná doba. Starou sa pre účely zákona rozumie exekúcia začatá pred 1. aprílom 2017 a vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Rozhodnou dobou na zastavenie exekúcie je doba piatich rokov, a táto plynie odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi. Pokiaľ dlžník spĺňa uvedené podmienky, je na dobrej ceste k zastaveniu exekúcie, a to doslova bez väčšej námahy. Treba si však overiť aj ďalšie skutočnosti v zmysle zákona. Aby sa na dlžníka uvedené vzťahovalo, v exekučnom konaní nesmel tento v posledných 18 mesiacoch predo dňom, keď sa má stará exekúcia zastaviť, uhradiť na svoj dlh čiastku spolu aspoň vo výške 15 EUR. V tomto prípade sa zrejme poctivým byť nevypláca. Zákon rieši rovnako prípady, kedy sa exekúcia napriek splneniu vyššie uvedených podmienok nezastavuje. Je to napríklad pri pohľadávkach na výživnom.

Podmienky spĺňam. Ako to, že moja exekúcia naďalej trvá?

Aj keď prvotným účelom zákona bolo odbremeniť súdy od tisícky spisov, pri ktorých nie a nie vymôcť dlžné pohľadávky, v súčasnosti sú prácou zavalení okrem iného tiež exekútori, ktorí sú zo zákona povinní staré exekúcie zastavovať rad radom. Keďže je však exekúcií, ktoré spĺňajú podmienky na zastavenie skutočne neúrekom, niektorí dlžníci sa zastavenia exekúcie, či prípadného odbremenenia nehnuteľnosti, tak skoro nedočkajú. Ako sa však vraví, trpezlivosť ruže prináša, v tomto prípade v podobe exekučných amnestií.

Môžno zastavenie exekúcie urýchliť?

I keď sú exekútori povinní staré exekúcie zastavovať priamo zo zákona, a teda bez návrhu na ich zastavenie, mnohým sa nechce len tak nečinne čakať, až prídu na rad. Preto napriek tomu iniciatívne pristupujú k zaslaniu návrhu na zastavenie starej exekúcie, ktorý však slúži skôr ako urgencia pre exekútora, dúfajúc, že sa ich vecou začne zaoberať skôr. V mnohých prípadoch to aj platí.

Nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá.

Aj keď exekútorov a veriteľov sprvu od zlosti doslova triafal šľak už len pri počutí o zavedení novej právnej úpravy, nič nie je iba čierne, alebo biele. Aj keď je pravdou, že exekúcia sa v prípade splnenia podmienok zastaví, netreba zabúdať na to, že to nemusí byť pre dlžníka trvalé riešenie.

Podľa zákona môže totiž oprávnený podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie. Pohľadávka uplatnená v novom návrhu sa nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok od ukončenia exekučného konania. Veriteľ je teda v prípade opätovného podania návrhu na vykonanie exekúcie povinný tento návrh doručiť Okresnému súdu v Banskej Bystrici elektronicky, prostredníctvom na to určeného formulára. To znamená, že aj keď sa exekúcia zastaví, je možné znova v tej istej veci začať exekučné konanie. Otázne však je ako dlžník medzičasom stihne naložiť s odbremeneným majetkom.