Ovčiarsky pes pohrýzol okoloidúceho, majiteľku už stihli obviniť.

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Čoraz častejšie možno badať, že majiteľ svojho psa nemá pri venčení na vôdzke a nechá ho svojvoľne sa „vybehať“.

Prípadne, ak ho aj nechá pusteného na vlastnom pozemku, tento pozemok nezabezpečí dostatočne tak, aby pes nemohol utiecť.

Nebolo tomu inak ani v prípade nášho klienta, ktorý bol majiteľ stredoázijského ovčiarskeho psa, ktorý mu vybehol cez otvorenú bránu a napadol okoloidúceho človeka. Tomuto sa zahryzol do pravej ruky a bočnej driekovej oblasti tela, čím mu vznikli závažné poranenia, ktoré si vyžiadali práceneschopnosť spojenú s dobou liečenia v trvaní až 14 dní.

Právna úprava držania psov je upravená v zákone č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Za predpokladu, že majiteľ psa poruší povinnosť, ktorú mu ukladá § 4 ods. 1, ods. 2 predmetného zákona, teda povinnosť predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zviera a súčasne, ak veterinár označí psa za nebezpečného, aby mal tento nasadený na verejnosti náhubok, hrozí mu uloženie sankcie za priestupok. Za uvedený priestupok hrozí majiteľovi psa v priestupkovom konaní uloženie pokuty až do výšky 165,00 EUR. To je však pre majiteľa psa ten lepší prípad.

Doručenie uznesenia o vznesení obvinenia.

Dodržiavanie zákonnej povinnosti zabezpečiť svojho psa pred možným útokom na inú osobu alebo zviera je skutočne dôležité a neoplatí sa brať tieto povinnosti na ľahkú váhu. O tom sa presvedčil aj klient, na ktorého poškodený podal trestné oznámenie, ktoré po náležitom vyšetrovaní príslušný vyšetrovateľ vyhodnotil ako ublíženie na zdraví a tomuto doručil uznesenie o vznesení obvinenia. Uvedeného skutku sa mal dopustiť tým, že inému z nedbanlivosti ublížil na zdraví porušením dôležitej povinnosti uloženej mu podľa spomínaného zákona. Za tento trestný čin hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 2 roky. Je preto skutočne dôležité dodržiavať uvedené povinnosti, pretože okrem nepríjemností spojených s napadnutím iného možno skončiť aj s právoplatným odsúdením v trestnom konaní.

Viesť trestné konanie za pohryznutie psom sa niektorým môže javiť ako neprimerane prísne a toto by malo v každom jednotlivom prípade zohľadňovať jednak prvky a okolnosti spáchaného skutku, ako aj mieru zavinenia a najmä závažnosť skutku. Pri obdobných skutkoch je žiadúce rozlišovať ťažké zranenia a útoky psov, ktoré spôsobia buď smrť alebo závažnú (ťažkú) ujmu na zdraví človeka pred bežnými poraneniami. V tomto konkrétnom prípade išlo o ľahký úraz, ktorým podľa znaleckého posudku, nemohlo dôjsť k vážnym poraneniam poškodeného. Rozhodujúcim faktorom v takýchto prípadoch je jednak dĺžka liečenia poškodeného a zároveň aj znalecké dokazovanie, v ktorom príslušný znalec ohodnotí v bodoch tzv. bolestné. To, či pôjde v danom prípade o trestný čin závisí od doby liečenia poškodeného. Ak bude doba liečenia do 7 dní, o trestný čin nepôjde. Môže ísť však, ako už bolo uvedené vyššie o priestupok v zmysle ust. § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z. Majiteľ psa nemusí byť sankcionovaný, ak sa vyšetrovaním zistí, že pes bol napadnutý alebo vyprovokovaný, kedy sa tento použil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.

Náhrada škody po uhryznutí psom.

Za predpokladu, že bolo podané trestné oznámenie, môže si poškodený v rámci trestného konania žiadať aj nárok na náhradu škody. V prípade, že nepríde k trestnoprávnemu postihnutiu majiteľa psa, nárok na náhradu škodu je možné uplatniť aj v civilnom konaní. Platí, že podľa zákona je ten, kto spôsobil škodu povinný ju nahradiť, pričom sa uhrádza skutočná škoda, ale aj to, čo poškodenému ušlo. Ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne, ak bola spôsobená výlučne jeho zavinením, znáša ju sám. Majiteľ psa je potom povinný hradiť všetky náklady spojené s liečením, ktoré vznikli pri takomto incidente. V takom prípade možno majiteľovi psa zaslať písomnú výzvu na úhradu nákladov, ktoré vznikli, pričom do nich možno započítať napr. aj cestovné k lekárovi, poškodenie oblečenia pod. Okrem toho je možné žiadať aj tzv. bolestné. Náhrada sa poskytuje jednorazovo a v závislosti od rozsahu poškodenia Vášho zdravia. Lekár, ktorý vyšetrí poškodeného v posudku určí bodové ohodnotenie, podľa ktorého sa vyčísľuje výška bolestného ako primerané odškodné. Pokiaľ majiteľ psa odmietne vyčíslenú škodu nahradiť alebo na písomnú výzvu, ktorú zašlete nebude ani reagovať, môžete sa s Vašim nárokom na náhradu škody obrátiť na súd. Takéto konanie o náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví je oslobodené od súdneho poplatku.

Incidenty so psami sa v ostatnom čase opakujú takmer na pravidelnej báze, nezanedbávajme preto svoje povinnosti a svojich domácich miláčikov si dostatočne strážme.