Ako sa zbaviť násilníka? Obeť násilia uspela, súd vykázal agresora z jeho vlastného domu.

Napriek tomu, že téma násilia je v spoločnosti stále tabuizovaná, ochrana jej obetí je našou ľudskou povinnosťou. Osoby, ktoré zažívajú násilie mnohokrát zakrývajú oči pred realitou, sužuje ich totiž pocit viny a hanby.

Domáce násilie sa však samo o sebe neskončí, naopak má nebezpečnú tendenciu eskalovať. Správny návod na to, ako má obeť postupovať vo vypätej situácii a zabrániť, aby agresor pokračoval v páchaní násilia nie je všeobecne daný. Cesta k tomu, ako ho dostať zo spoločného obydlia však existuje...

Vykázanie z obydlia až na 10 dní

Petra bola tiež jednou z obetí dlhoročného psychického aj fyzického násilia zo strany jej manžela. Jedného dňa tento stav prekročil hranice únosnosti a po slovnej hádke s manželom, ktorá bola spojená s fyzickým napadnutím, sa rozhodla privolať políciu. Polícia predviedla muža na útvar, realizovala nevyhnuté procesné úkony a súčasne agresora vykázala zo spoločného obydlia na dobu 10 dní. V tejto súvislosti uvádzame, že za predpokladu, že by sa do obydlia manžel opakovane vrátil, a teda nerešpektoval by vykázanie zo spoločného obydlia, mohol by sa dopustiť trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, za čo by mohol byť potrestaný odňatím slobody až na dva roky. V tomto prípade sa manžel do spoločného bývania nesnažil vrátiť a Petra získala 10 dní, počas ktorých sa musela zorientovať v situácii a premyslieť si ďalší postup.

Podanie neodkladného opatrenia

Počas trvania vykázania má obeť možnosť podať tzv. návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým v prípade vyhovenia návrhu civilný súd zakáže násilníkovi vstúpiť do domu a k prislúchajúcim pozemkom, ako aj komunikovať s obeťou a priblížiť sa k nej. Túto možnosť sa rozhodla využiť aj Petra, a preto narýchlo spísala návrh a podala ho na príslušný súd. Neodkladným opatrením žiadala, aby súd uložil manželovi, aby dočasne nevstupoval do domu, v ktorom býva ona aj s deťmi a aby sa na určitú vzdialenosť nepribližoval k jej osobe.

O takomto návrhu, z ktorého je zrejmá nevyhnutná a rýchla úprava pomerov, je civilný súd povinný rozhodnúť do 24 hodín od doručenia návrhu. Aby nedošlo medzičasom ku skončeniu vykázania určeného policajtom platí, že doručením návrhu na nariadenia neodkladného opatrenia na súd počas vykázania zo spoločného obydlia, sa trvanie vykázania predlžuje, a to až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o takomto návrhu.

Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietnutý!

Petre bola na ďalší deň doručená zásielka, po ktorej ostala zhrozená a v šoku. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia bol zamietnutý. Dôvodom mala byť skutočnosť, že Petra dostatočne neosvedčila potrebu nariadenia neodkladného opatrenia, kedy jeho primárnym predpokladom je, že povinná osoba je dôvodne podozrivá z násilia. Je síce pravdou, že z dôvodu obavy o svoj život a zdravie viaceré incidenty s manželom neohlásila polícii, teda tieto skutočnosti nevedela osvedčiť, po poslednom fyzickom napadnutí však absolvovala lekárske vyšetrenie, ohlásila ho polícii a všetky dokumenty o tom súdu predložila. Evidentne to nestačilo. Súd dokonca uviedol, že podanie trestného oznámenia nie je riadnym osvedčením potreby nariadenia neodkladného opatrenia. Podľa platnej právnej úpravy však postačuje, ak je osvedčená existencia násilia, pričom nie je vôbec podmienkou, aby v čase rozhodovania súdu bol za násilný skutok agresor odsúdený alebo uznaný vinným zo spáchania prečinu alebo priestupku.

Základ je nikdy sa nevzdávať!

Vzhľadom k tomu, že Petra nemohla súhlasiť s rozhodnutím súdu a zároveň sa obávala z návratu manžela do ich spoločného obydlia, rozhodla sa voči rozhodnutiu prvostupňového súdu podať odvolanie. Odvolací súd po náležitom preskúmaní veci nakoniec rozhodol tak, že priamo zmenil rozhodnutie prvostupňového súdu a nariadil neodkladné opatrenie. Týmto zakázal manželovi vstupovať do vymedzenej nehnuteľnosti po dobu 6 mesiacov a súčasne mu zakázal približovať sa k Petre na vzdialenosť 10 metrov. Tento spôsob teda predstavuje preventívne riešenie problematiky násilia a patrí medzi právne nástroje, ktoré umožňujú rýchlu a efektívnu úpravu situácie obetí domáceho násilia. V každom prípade Petra má zatiaľ právoplatný a vykonateľný rozsudok na dobu 6 mesiacov, počas ktorých musí sama zhodnotiť, čo bude ďalej s jej životom a kam sa rozhodne ísť. Pre túto chvíľu má však jasno v tom, že všetky jej kroky budú viesť k podaniu návrhu na rozvod manželstva, ktoré už dávno neplní základné atribúty zväzku, ktorý predpokladá lásku a rešpekt.

Vlastnícke právo a právo na obydlie nie je absolútne

V tomto konkrétnom prípade je nutné tiež uviesť, že ochrana života a zdravia Petry mala v tomto prípade dokonca väčšiu právnu silu ako skutočnosť, že nehnuteľnosť, ktorú obýva, je vo výlučnom vlastníctve jej manžela. Je teda nepodstatné, komu svedčí vlastníctve právo k nehnuteľnosti, dôležité je, že obeť má v tejto nehnuteľnosti svoje obydlie. Samotné právo na ochranu života a zdravia, ktoré je násilníkom ohrozované, má absolútnu povahu, pričom je silnejšie aj ako právo na obydlie. Dôležité je, že v nej býva obeť, ktorú je potrebné dočasne chrániť, a preto je v tomto smere potrebné dočasne upraviť aj pomery strán. Rozhodujúcou skutočnosťou, ktorú je potrebné v tomto prípade skúmať je dôvodnosť podozrenia z násilia, ktoré nemusí byť len fyzické (telesné), ale môže byť aj vo forme psychického či emocionálneho týrania, ako tomu bolo aj v tomto prípade.