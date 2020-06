Novela schválená! Cestovným kanceláriám sa uľavilo, cestujúcim menej.

Príchod pandémie bezpochyby skomplikoval život v každej oblasti. Oblasť cestovného ruchu nevynímajúc.

Ba priam by sa dalo povedať, že cestovný ruch sa z dôvodu šírenia pandémie zaradil medzi najohrozenejšie časti hospodárstva všetkých krajín. Bolo teda len otázkou času, kedy sa štát rozhodne zakročiť a výsledok v podobe novely zákona o zájazdoch na seba nenechal dlho čakať. Aj keď cieľom novely bolo pomôcť nielen poskytovateľom zájazdov, ale aj samotným cestujúcim, mnohí po jeho prečítaní ostali sklamaní, keďže je vrátenie peňazí za neuskutočnený zájazd v niektorých prípadoch v nedohľadne.

Namiesto vrátenia peňazí ponúkajú cestovné kancelárie zmenu termínu alebo náhradný zájazd

Doposiaľ v zmysle zákona platilo, že pokiaľ objednávateľ zájazdu odstúpil od zmluvy o zájazde z dôvodu obavy o svoje zdravie v dôsledku možnej nákazy nebezpečným vírusom, v takom prípade mali byť cestujúcemu vrátené peniaze zaplatené za zájazd bez platenia dodatočných stornopoplatkov.

Novela však v zákone o zájazdoch s účinnosťou od 29.5.2020 zaviedla nové riešenia týkajúce sa neuskutočnených zájazdov v dôsledku trvaniu pandémie.

Po novom platí, že pokiaľ v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu podľa zmluvy o zájazde, je cestovná kancelária oprávnená cestujúcemu

a) navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo

b) zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde.

Novela ponúka na výber návrh zmeny zmluvy o zájazde alebo náhradný zájazd

V prvom rade zákon apeluje na to, aby cestovné kancelárie ponúkali cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. To znamená, že ak ste sa chystali do krajiny, kde v dôsledku opatrení nie je možné alebo bezpečné vycestovať, kancelária ponúkne cestujúcemu možnosť zmeny napríklad miesta zájazdu, alebo zmenu dátumu vycestovania. Tu samozrejme každému začne v hlave víriť myšlienka, čo s uhradenými peniazmi, pokiaľ bude zájazd do ponúkanej destinácie lacnejší, či nebodaj drahší. V takom prípade, ak by cestujúci súhlasil s navrhnutou zmenou zájazdu, zmluvné strany sú povinné vzájomne si vyrovnať rozdiel medzi pôvodnou cenou zájazdu a cenou za náhradný zájazd. Na zmene zájazdu by sa teda nemala obohatiť ani jedna zo zmluvných strán.

Pokiaľ cestujúci nebude so zmenou zájazdu súhlasiť, nastupuje druhé riešenie. Cestovná kancelária zašle cestujúcemu oznámenie o náhradnom zájazde, ktorý bude môcť dovolenkár využiť v budúcnosti v pôvodne zvolenom mieste dovolenky a v rovnakej dĺžke trvania, avšak v termíne, kedy už bude uskutočnenie zájazdu možné bez ohrozenia zdravia.

Oznámenie je nutné doručiť písomne na trvanlivom nosiči, aby aj v budúcnosti mohol cestujúci ľahko preukázať, že má na vycestovanie nárok.

Kto má právo na vrátenie peňazí pre neuskutočnený zájazd?

Novela zákona napriek ponúkaným riešeniam myslela aj na ľudí, ktorí sa v dôsledku pandémie dostali do nepriaznivej ekonomickej situácie.

Pokiaľ sa teda radíte medzi nasledovné typy cestujúcich, máte možnosť bez ďalšieho náhradný zájazd písomne odmietnuť, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, pričom poskytovateľ zájazdu musí takémuto cestujúcemu vrátiť peniaze:

a) tí, ktorí sú počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie;

b) samostatne zárobkovo činné osoby alebo jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorým bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti;

c) osamelí rodičia, ktorým bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné;

d) tehotné osoby ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde;

e) osoby vo veku 65 a viac rokov.

Odmietnuť náhradný zájazd možno aj čiastočne, ak sa niektorí z vyššie uvedených dôvodov viaže iba na jedného, alebo časť možných účastníkov zájazdu.

V prípade odmietnutia náhradného zájazdu je cestovná kancelária povinná vrátiť cestujúcemu peniaze bezodkladne, najneskôr do 14 dní od dňa, kedy jej bolo doručené oznámenie o odmietnutí náhradného zájazdu.

Ak cestovná kancelária nedodrží termín, môže prísť o zisk

Cestovné kancelárie by si mali dať najmä pozor, aby stihli cestujúcich informovať a dohodnúť sa s nimi na náhradnom zájazde najneskôr do 31.08.2021. Ak lehotu nestihnú, dochádza tým z ich strany k odstúpeniu od zmluvy a sú povinní bezodkladne cestujúcemu vrátiť zaplatenú sumu, a to najneskôr do 14.09.2021.

Peniaze v takomto prípade vzhľadom na uložené lehoty neradno tak skoro očakávať. Zákonodarca i v úmysle pomôcť cestovným kanceláriám prekonať zlé obdobie, evidentne dúfal v to, že sa väčšina cestujúcich zachová v zmysle slovenského príslovia lepší vrabec v hrsti ako holub na streche, a cestujúci príjmu ponúkané náhradné riešenia.

Pre strach z nákazy nie je cestovná kancelária povinná vrátiť peniaze za zájazd

Aj keď sa súčasná situácia v našej krajine v súvislosti so šírením nákazy nebezpečného vírusu trochu upokojuje, mnoho ľudí má pochopiteľne stále o svoj život a zdravie obavy, a preto nechce na dovolenku vycestovať ani v prípade, ak už je to možné. Iste, vycestovať nikoho nútiť v čase možnej nákazy nemožno, no vrátenia peňazí za zájazd sa tak ľahko z uvedeného dôvodu nedočkáte, a to ani ako bonusu za postupovanie v súlade so sloganom „Správam sa zodpovedne, ostávam doma“.

Ak je napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu, je povinný o tom písomne informovať cestovnú kanceláriu najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu; prvých 30 dní odo dňa účinnosti zákona najneskôr 15 dní pred začatím zájazdu. Cestovná kancelária je potom povinná cestujúcemu do 14 dní odo dňa doručenia tejto informácie zaslať oznámenie o náhradnom zájazde.

Odkedy je možné aplikovať ustanovenia novely zákona o zájazdoch?

V prípade, ak cestujúci alebo cestovná kancelária odstúpili v dátume od 12.03.2020 od zmluvy o zájazde a do účinnosti novely, teda do 29.05.2020 neboli vyrovnané všetky peňažné nároky medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim, môže cestovná kancelária postupovať podľa ustanovení novely zákona o zájazdoch, a ponúknuť cestujúcemu zmenu zájazdu alebo náhradný zájazd. Novela sa teda vzťahuje na pomerne široký časový okruh.

Aj keď prijatá novela niektorých cestujúcich skôr zarmútila ako potešila, keďže títo dúfali v okamžité vrátenie peňazí za neuskutočnený zájazd, vo všetkom treba hľadať pozitíva. Pozitívom novely je okrem iného napríklad to, že cestovná kancelária nie je počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu oprávnená požadovať od cestujúceho úhradu splátok ceny zájazdu, do času, kým cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde.

Ak sa napriek súčasnej situácii rozhodnete v dohľadnom čase vycestovať, prajeme všetkým cestujúcim príjemný pobyt a šťastný návrat domov!