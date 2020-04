Štát podáva pomoc zamestnancom aj zamestnávateľom. Nový Zákonník práce.

V minulosti sme nad príliš častými zmenami zákonov ohŕňali nosom. Teraz ich vítame s otvorenou náručou. Čo nový deň, to nový zákon. A keď prináša benefity, o to lepšie.

Mimoriadna situácia v našej krajine zasahuje nielen náš bežný rodinný život, ale aj ten pracovný. Kým niektorí majú viac-menej istú prácu ako zdravotnícki pracovníci, a o tých je veruže v týchto dňoch enormný záujem. Iní sa boja o svoju prácu, prípadne ju nemôžu vykonávať. A potom sú tí, čo sa zo situácie snažia vyťažiť maximum a so zamestnávateľom hrať hru kto z koho. Zúfalí sú aj zamestnávatelia, ktorí majú menšie prevádzky a boli nútení zatvoriť. Veľkí chlebodarcovia rovnako nemajú na ružiach ustlané a so svojimi zamestnancami sa po menších počtoch lúčia pre pokles zákaziek.

Štát však podržal zamestnancov aj zamestnávateľov a prijal legislatívne zmeny Zákonníka práce, ktoré majú platiť vždy v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacoch po ich odvolaní. Veríme ale, že táto situácia sa nezopakuje a novú, jedenástu časť zákonníka, viac nebude treba aplikovať.

Hoďte sa na homeoffice a letnú dovolenku radšej neplánujte...

V týchto, povedzme, neblahých časoch, bude možné nariadiť zamestnancovi prácu z domu vždy, ak to bude druh jeho práce umožňovať. Pokiaľ zamestnávateľ nebude tejto možnosti naklonený, pre zamestnanca sa zaviedlo právo vykonávať prácu z domu, ak na strane zamestnávateľa nebudú vážne prevádzkové dôvody. Svoje právo si tak môže zamestnanec bez obáv uplatniť. Skrátil sa aj časový úsek na oznámenie rozvrhnutia pracovného času. V čase mimoriadnej situácie bude môcť zamestnávateľ vzhľadom na aktuálnu situáciu oznámiť zamestnancovi jeho pracovný rozvrh len dva dni vopred, prípadne aj v kratšej dobe, ak sa na tom so zamestnancom dohodne. Rozvrh však musí byť aj naďalej platný najmenej na týždeň.

Viac nevôle zrejme vyvolalo v týchto dňoch čerpanie dovolenky, ktoré určujú zamestnávatelia najmä zamestnancom, ktorých pracovná sila nie je potrebná pre pokles zákaziek či iné prevádzkové komplikácie. Niektorí zamestnanci sa bránili tým, že zamestnávateľ im neurčil čerpanie dovolenky so štrnásťdňovým predstihom, a teda v rozpore so zákonom. Zamestnávateľom sa však každým dňom komplikovala situácia a hľadali vhodné, finančne nenáročné riešenia ako si udržať zamestnancov. Zákonodarca preto 14-dňovú lehotu na oznámenie čerpania dovolenky skrátil na 7 dní a v prípade prenášanej dovolenky z predchádzajúceho roka lehotu skrátil na dva dni, keďže táto sa mala už čerpať, avšak z výnimočných dôvodov sa nečerpala. Môže sa teda stať, že žiadna dovolenka na leto zamestnancom nezostane. Či už bude vôbec možné sa na Slovensku alebo vo svete v danom čase niekde ubytovať a dopriať si oddych v letné večery, prípadne či o to bude niekto stáť, to už je druhá vec...

Ochranu pred výpoveďou zaistí karanténa aj OČR-ka!

Azda nik nerátal s tým, že sa aj Slovensko dostane do situácie, kedy budú ľudia nútení zostať doma kvôli zamedzeniu šírenia nebezpečného vírusu. Dôsledky izolácie musel zohľadniť aj Zákonník práce, a tak sa ustanovilo, že karanténne opatrenie alebo izolácia predstavujú dôležitú osobnú prekážku v práci zamestnanca, ktorú je zamestnávateľ povinný ospravedlniť, a počas trvania ktorej zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy. Navyše, týmto izolovaným zamestnancom, ako aj tým, ktorí pre uzatvorenie škôl a predškolských zariadení museli ostať doma s deťmi, prípadne inými osobami, o ktoré sa starajú, zákon priznal ochranu v podobe zákazu výpovede. Stanovil, že v čase trvania uvedených prekážok v práci zamestnanca sa na tohto hľadí, akoby bol dočasne uznaný za práceneschopného.

V čase, kedy zamestnávatelia musia obmedziť svoju činnosť, či už sú to reštaurácie, niektoré obchody či hotely, výrazne klesajú ich príjmy a tým pádom aj schopnosť poskytnúť svojim zamestnancom mzdu. Štát preto stanovil, že v prípade núteného obmedzenia činnosti prevádzky, a teda vzniku prekážky v práci na strane zamestnávateľa, kedy nie je možné zamestnancovi prideľovať prácu, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80% jeho priemerného zárobku. Musí však ísť o sumu najmenej vo výške minimálnej mzdy. Mohlo by sa zdať, že zníženie náhrady mzdy z pôvodných 100% bolo zavedené len na prospech zamestnávateľa a na škodu zamestnanca. Opak je však pravdou. Účelom tejto novinky je pomôcť zamestnávateľom takpovediac prežiť krízu a zaistiť, aby boli schopní zamestnancov zaplatiť a nie ich prepustiť. Zamestnancom sa týmto zvyšuje šanca, že po prečkaní tohto náročného obdobia sa budú mať kam vrátiť. Táto zmena však nemá vplyv na dohody so zástupcami zamestnancov v podnikoch o výške náhrady mzdy pri prekážke na strane zamestnávateľa. Niektorí tak môžu dostávať náhradu mzdy len vo výške 60% ich priemernej mesačnej mzdy.

Na webovej stránke pomahameludom.sk a neprepustaj.sk môžu požiadať o príspevok zamestnávatelia aj živnostníci, ktorí museli povinne uzatvoriť svoje prevádzky. Príspevok má slúžiť ako podpora na mzdy zamestnancov, a to vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca. Podmienkou však je udržanie pracovného miesta zamestnanca aj po skončení krízového obdobia. Zamestnávatelia s poklesom príjmu, ktorí povinne nemuseli prerušiť alebo obmedziť prevádzkové činnosti, avšak im poklesli tržby o najmenej 20%, môžu tiež požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca. Výška príspevku sa určí podľa výšky poklesu tržieb. Rovnako SZČO, ktoré prerušili alebo obmedzili svoju činnosť alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Štát sa týmito príspevkami snaží o udržanie pracovných miest, ako aj o aspoň čiastočnú náhradu strát, zapríčinených pandémiou koronavírusu. Najnovšie štát pripravuje podporu na udržanie pracovných miest prostredníctvom zavedenia tzv. kurzarbeit-u, kedy bude preplácať zamestnávateľom mzdové náklady, a tiež chce ochrániť podnikateľov pred konkurzom. Pomocnú ruku podá aj živnostníkom, ktorí si neplatia odvody, ale aj dohodárom, ktorí nemajú nárok na náhradu mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.

Veríme, že táto nová situácia prinesie i nové a účinné riešenia, prospešné nielen pre podnikateľov, ale aj pre zamestnancov, ktoré v budúcnosti pretrvajú, uľahčia podnikanie, komunikáciu s verejnými inštitúciami, a ktoré budú mať pozitívny dopad na zamestnávanie.