Dovolenky v nedohľadne. Kedy možno zájazd zrušiť bezplatne pre šírenie koronavírusu?

Šírenie vírusu COVID 19 na Slovensku začiatkom nového roka azda ešte nikto nepredpokladal. Mnohí si tak s vidinou lákavého letného relaxu objednali dovolenky a zájazdy už s predstihom a tešili sa na dlho očakávaný oddych.

Svet sa však zo dňa na deň zastavil, hranice sa uzavreli a pohyb obmedzil na minimum. Z každej strany sa šíri panika a obavy o život a zdravie. Vláda ľudí vyzýva, aby ostali doma a zabránili tak ďalšiemu šíreniu respiračného ochorenia. No i nadšenie z dovolenkových očakávaní akosi opadlo. Horúcou otázkou črtajúcou sa v posledných dňoch je okrem iného i to, čo robiť s už objednanými dovolenkami. Najmä sa potencionálni dovolenkári obávajú o vrátenie už uhradených platieb, pričom ich rovnako straší hrozba platenia storno poplatkov v prípade odstúpenia od zmluvy o zájazde.

Možno zájazd zrušiť bezplatne?

Tak túto otázku si kladie v posledných dňoch takmer každý, kto s objednaním dovolenky nečakal až na letnú sezónu. Zákon pritom hovorí jasne, cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil. Medzi mimoriadne a neodvrátiteľné okolnosti možno nepochybne zaradiť aj významné riziko pre ľudské zdravie.

Krajinu, v ktorej sa nové ochorenie koronavírusu vôbec nešíri, by ste dnes hľadali márne, alebo len s nepomernými ťažkosťami. Preto pokiaľ objednávateľ zájazdu odstúpi od zmluvy o zájazde práve z dôvodu obavy o svoje zdravie, pričom mu hrozí v čase trvania zájazdu v krajine pobytu nákaza týmto nebezpečným vírusom, v takom prípade by cestujúci nemal hradiť storno poplatky, a všetky platby by mu mali byť pri odstúpení od zmluvy vrátené.

Pozor na správne načasovanie!

Dôležité je však vedieť, že prekážka musí trvať aj v čase konania objednaného zájazdu. To znamená, že pokiaľ sa má objednaný zájazd uskutočniť až v auguste, je ešte predčasné dnes hovoriť o odstúpení od zmluvy o zájazde, z vyššie uvedeného dôvodu, keďže hrozba nákazy môže dovtedy pominúť.

Ubytovacie zariadenia bolo pre koronavírus nutné zavrieť.

Čo v prípade, ak ste mali ubytovanie zarezervované priamo v ubytovacom zariadení, avšak sa tento pobyt pre zamedzenie ďalšieho šírenia nebezpečnej nákazy nekonal? Máte právo na vrátenie peňazí?

Tu sa načrtá otázka, ako k zrušeniu rezervácie pobytu v hoteli, či inom ubytovacom zariadení došlo. Pokiaľ ste ubytovanie zrušili sami ešte pred uzavretím týchto ubytovacích zariadení, musíte sa riadiť zmluvou, či dojednanými obchodnými podmienkami so zariadením. Práve v nich sa väčšinou nachádza tiež dojednanie o tzv. storno poplatku. Pokiaľ však došlo k zrušeniu ubytovania zo strany poskytovateľa ubytovania, vtedy má objednávateľ nárok na vrátenie uhradenej sumy za ubytovanie.

Húfne rušenie letov…

Po tom, ako sa koronavírus rýchlosťou blesku rozšíril vo viacerých krajinách, ľudia začali hromadne rušiť lety do viacerých svetových destinácií. Aj keď väčšina leteckých spoločností pristúpila k vráteniu peňazí za letenky bez dodatočných poplatkov, povinné tak boli urobiť až vtedy, keď boli lety zrušené z ich strany. To znamená, že pokiaľ sa rozhodnete nevyužiť letecké služby v dôsledku obáv zo šírenia koronavírusu, je nutné opätovne nazrieť do zmluvných podmienok s leteckou spoločnosťou a preveriť si, či je možné získať peňažné prostriedky za neuskutočnený let naspäť.

Nutnosť zavedenia nových opatrení vlády pre cestovný ruch.

Teória môže byť ľahko čitateľná, no nie často býva i v súlade s praxou a jej potrebami. Je zrejmé, že ani cestovné kancelárie, či iní poskytovatelia služieb v oblasti cestovného ruchu nemohli ešte pred časom predpokladať, ako sa situácia nielen v krajine, ale aj po celom svete vyvinie, a teda nenesú zodpovednosť za hromadné rušenie zájazdov, či obavy z nastávajúcich dovoleniek, ktoré sú mnohokrát bez pochyby oprávnené. Práve naopak, cestovné kancelárie, usporiadatelia pobytov, ubytovacie zariadenia, prepravcovia, a mnohí ďalší, ktorých sa táto kríza v cestovnom ruchu spôsobená šírením koronavírusu dotkla, majú dnes hlavy v smútku azda najviac. Väčšina cestovných kancelárií napríklad už uhradila nemalé poplatky v ubytovacích zariadeniach, kde sa mali zájazdové pobyty usporiadať. Je teda veľmi náročné, aby tieto spoločnosti naraz hromadne vracali peniaze cestujúcim, keďže tieto peniaze vo väčšine prípadov už poslali na úhradu služieb ďalej. Azda tiež nikomu netreba vysvetľovať, že tieto spoločnosti naďalej musia hradiť náklady súvisiace s ich chodom, platy zamestnancom ako i ďalšie náklady. A to žiaľ takmer bez zisku, keďže sa cestovný ruch vďaka šíreniu ochorenia COVID 19 takmer úplne zastavil.

Opatrenia na pomoc v oblasti cestovného ruchu sú aktuálne v merítku riešení vlády SR. Ako najschodnejšie riešenie sa zatiaľ ponúka myšlienka návrhu novely zákona o zájazdoch, ktorá by mala obsahovať odklad čerpania služby formou tzv. voucheru na budúce služby. Toto opatrenie je podľa ministra nutné na zabránenie, aby súčasným masovým rušením zájazdov neprišlo k vyhláseniu insolventnosti cestovných kancelárií, agentúr a následne aj ich zaisťovateľov, a aby klienti cestovných kancelárií a agentúr neprišli o svoje nároky.

Keďže sa situácia aktuálne v každej oblasti mení zo dňa na deň (ak nie z hodiny na hodinu), ostáva nám čakať, ako sa stav, v ktorom sme sa ocitli, vyvinie ďalej. Novým opatreniam v oblasti cestovného ruchu sa však s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhneme. Každý prípad „rušenia“ objednaného zájazdu, ubytovania, či prepravy, je preto nutné vždy prejednať jednotlivo, so špecifikami vzťahujúcimi sa na daný prípad.