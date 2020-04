Koronavírus ako príležitosť pre podnikanie. Epidémia podporila vznik internetového gigantu

Kto sa neprispôsobí, ten zahynie – tak znie neúprosný zákon prírody. Dnes, ako aj v minulosti (H. G.WELLS)

Tak ako koronavírus mení naše návyky v bežnom živote, mení sa aj správanie a dopyt v online prostredí. Kríza totiž zasiahla svet tak, ako nikdy predtým. Pohyb sa zastavil a na epidémiu musíme reagovať najskôr z ľudského hľadiska. Ďalším krokom je aj zhodnotenie ekonomického rozmeru krízy. Množstvo podnikateľov aktuálne stratilo svojich zákazníkov z kamenných predajní, pričom klientela sa postupne presúva do e-shopov. Každý jeden z nás sa so situáciou musí vysporiadať po svojom. Všetci hľadáme alternatívy, ktoré nahradia to, na čo sme boli doposiaľ zvyknutí. Ak ste teda niekedy premýšľali nad vlastným e-shopom, avšak nikdy ste svoje myšlienky nepreniesli do reality, teraz je dozaista ideálny čas. Popularita online nákupov neustále narastá a z krízy koronavírusu aktuálne ťažia najmä internetoví predajcovia. Kto sa prispôsobí trhu a využije túto príležitosť preniesť svoj biznis do online prostredia, neobanuje. Digitalizácia podnikania totiž môže priniesť svoje ovocie.

Keď je zlé na niečo dobré...alebo bude COVID 19 druhý SARS?

Obdobne uvažoval aj zakladateľ spoločnosti Alibaba Group, pod ktorú patrí aj platforma AliExpress, Jack Ma, podľa ktorého vzdať sa, nestojí za to. K rozmachu jeho podnikateľského úsilia dopomohla, okrem iného, paradoxne práve epidémia SARS v roku 2003, ktorá sa objavila v Číne. História tejto spoločnosti je dobrým príkladom toho, ako úspešne prežiť krízu v podnikaní. V roku 2003 bola Alibaba iba štvorročnou spoločnosťou, ktorá sa špecializovala na elektronický obchod. V tých časoch ešte ľudia prostredníctvom internetu neboli zvyknutí nakupovať, a aj preto spoločnosť predávala svoje výrobky najmä v zahraničí.

Epidémia v danom období však extrémne urýchlila nástup internetového obchodovania v Číne, kedy práve Jack Ma situáciu využil a poskytol priestor, kde sa mohli spojiť kupujúci a predávajúci bez toho, aby sa museli stretnúť osobne. Miesto toho, aby bola Alibaba paralyzovaná strachom z nasledujúcich dní, ich tím sa zjednotil a príjmy spoločnosti narastali extrémne rýchlo s čím sa ruka v ruke otvárali aj nové možnosti a príležitosti. Alibabe tak epidémia otvorila cestu k tomu, aby sa stala gigantom v online obchodovaní.

Najvýznamnejšou príležitosťou, ktorú Jack Ma počas krízy SARS využil, bolo spustenie novej webovej stránky Taobao, ktorá sa zamerala na elektronický obchod so spotrebiteľmi v Číne. Dňa 10.05.2003 oficiálne uviedli Taobao, ktoré dokonca porazilo eBay v Číne a vyvolalo revolúciu v elektronickom obchode na rozvíjajúcich sa trhoch od Číny po Afriku. V roku 2005 dokonca spoločnosť Yahoo investovala do Alibaby 1 miliardu dolárov výmenou za približne 40% podiel v spoločnosti. Pre spoločnosť to bolo niečo výnimočné, keďže v tom čase sa snažila poraziť eBay v Číne. Nakoniec to bolo aj úžasné víťazstvo pre Yahoo, spoločnosť bola pri vstupe na trh ohodnotená na 10 miliárd dolárov. Inšpiratívny príbeh čínskeho podnikateľa môže v týchto ťažkých dňoch pomôcť každému kto ešte váha a odkladá svoje nápady na neskôr.

Nie to čo sa deje, ale to ako zareaguješ na to čo sa deje, dokáže ovplyvniť život.

História sa v týchto dňoch opakuje. Ľudia uviaznutí v dobrovoľnej, či povinnej karanténe sa presunuli do on-line prostredia. Izolácia vo svojich domovoch a uzatvorenie mnohých obchodov sa prejavila tak, že trhy elektronického obchodu praskajú vo švíkoch. Zvýšený dopyt možno badať najmä po potravinách, ochranných a dezinfekčných prostriedkoch, po liekoch a vitamínoch, ale aj po elektronike, notebookoch pre prácu z domu a web kamerách. Nemožno opomenúť i gastro priemysel, kedy mnoho z nás využíva služby donáškových služieb. Vybrať si preto produkty, ktoré možno predávať cez e-shop dnes nie je vôbec náročné. Treba iba využiť rýchlo stúpajúce trendy. A zákazníci nové spôsoby nákupov vzhľadom na všetky obmedzenia len privítajú. Pozitívny vplyv na tržby slovenských podnikateľov môže mať aj pokles nákupov zo zahraničia.

Existuje podobná perspektíva aj u nás?

Ako sa vraví, konkurencia nikdy nespí, technológie napredujú a aj preto nie je vhodné zaspať teraz na vavrínoch a nečas prečkať v pohodlí. Mnoho spoločností prechádza aktuálne ťažkých obdobím. Príklad spoločnosti Alibaba nám však ukazuje, že príležitosť možno nájsť aj v čase krízy. Neistota dnešných dní môže byť príležitosťou a zrodom pre mnohé nové projekty. Poučenie z toho, ako Alibaba zvíťazila nad ekonomickou krízou, môže poskytnúť usmernenie mnohým podnikateľom, ktorí čelia podobným výzvam počas pandémie koronavírusu. Je však nutné byť kreatívny, študovať a inšpirovať sa. Príbeh Jacka Ma len dokazuje, že podnikateľská intuícia a predovšetkým ochota byť otvorený novým možnostiach a prispôsobiť sa situácii, či aktuálnemu dopytu, môže byť tou správnou cestou

Kedy, keď nie teraz?!

Ak chcete začať, alebo začínate podnikať prostredníctvom e-shopu, je dôležité dobre sa pripraviť a už na začiatku nič nepodceniť. Okrem vhodnej stratégie a marketingových aktivít, klaďte dôraz na povinnosti pred uzatvorením zmluvy, informačné povinnosti predávajúceho, vytvorenie objednávkového procesu, úpravu práv zodpovednosti za vady, správne nastavenie cien, či spracovanie možnosti odstúpenia od zmluvy, no nezabúdajte najmä na kvalitne vypracované všeobecné obchodné podmienky a ochranu osobných údajov. Tiež netreba opomenúť i to, že niektoré špecifické produkty si vyžadujú i ďalšie povolenia.

Stačí sa rozhýbať, vyjsť z komfortnej zóny a vybudovať z nápadu niečo, čo bude prinášať hodnotu zákazníkom, zamestnancom, no predovšetkým vám.