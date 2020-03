Koronavírus: Ak ohrozujete svoje okolie, hrozí vám trestné stíhanie.

Už na gymnáziu nám s istou dávkou pátosu vo chvíľach zúfalstva nad našou neposlušnosťou učitelia hovorievali - múdreho napomeň, sprostého kopni!

V preklade na aktuálnu situáciu, keď už 360-te upozornenie nepomôže - udaj, zatkni, skasíruj, vezmi do väzby a odsúď. Potom mu to hádam konečne dôjde.

Aktuálnou témou číslo jedna posledných dní je bezpochyby vírus COVID - 19. Núdzový stav podlieha mnohým zásadným opatreniam, ktorých dodržiavanie je významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia. Primárnym cieľom nás všetkých je preto spomaliť jeho šírenie a zároveň zamedziť vzniku strachu a paniky zo šíriacej sa nákazy. Okrem etickej roviny nášho správania má naše konanie aj právne konzekvencie v podobe viacerých druhov zodpovedností, o ktorých by ste mali vedieť.

Buďme zodpovední!

Ústredný krízový štáb SR prijal opatrenie, v zmysle ktorého platí povinná 14 dňová domáca karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Nedodržaním povinnej karantény sa možno dopustiť priestupku na úseku verejného zdravotníctva, za čo hrozí fyzickým osobám sankcia vo výške 1.659,00 EUR, podnikateľom a právnickým osobám hrozí za správny delikt sankcia až do výšky 20.000,00 EUR. Aj napriek uvedenému mnoho z nás berie situáciu ľahkovážne a karanténu nedodržuje! Takýto postoj považujeme za absolútne nezodpovedný, voči nám všetkým. Postavme sa preto tejto krízovej situácii tvárou v tvár. Ak máte vedomosť o osobe, ktorá nedodržuje nariadenú povinnú karanténu, môžete ju nahlásiť buď priamo na telefónom čísle polície 158 alebo Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa pobytu danej osoby. Zoznam, kontakty a územná pôsobnosť úradov sú dostupné na webovej stránke http://www.uvzsr.sk/. K nahláseniu obyvateľov, ktorý nedodržiavajú povinnú karanténu vyzýva aj premiér P. Pellegrini, ktorý prostredníctvom médií opakovane odkazuje, aby sme sa neštítili nahlásiť polícii takéto prípady, ide totiž o ochranu našej spoločnosti. Bez našej tvrdej disciplíny to totiž nepôjde! Nejde o udávanie v zmysle verejného prejavenia naštrbeného charakteru v negatívnom slova zmysle. Ide o oznámenie, ktoré môže vám, im, i iným zachrániť život. Je nutné zabezpečiť účinnú ochranu spoločnosti pred možným ohrozením zdravia, ktoré môže mať až fatálne následky. Nie nadarmo sa hovorí, že prevencia je základ. Keď ju podceníme, rúška nepomôžu, a ostanú len oči pre plač.

Hrozba trestného stíhania!

Netreba brať na ľahkú váhu ani skutočnosť, že v súvislosti s vírusom je na mieste dbať na to, aby ste sa nevystavili prípadnému porušeniu noriem trestného práva. Ak by bolo možné zaradiť COVID - 19 medzi nákazlivé ochorenia, prichádza do úvahy trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby (§163, §164 TZ). Uvedeného skutku sa možno dopustiť tak z nedbanlivosti, ako aj úmyselne. Osobu, ktorá z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, možno potrestať trestom odňatia slobody až na 3 roky. Pri úmyselnom konaní je trestná sadzba vymedzená na 1 až 5 rokov. Pri závažnejšom spôsobe, za krízovej situácie alebo ak sa ním spôsobí ťažká ujma na zdraví alebo smrť, horná hranica trestnej sadzby môže siahať až do 10 rokov. Pokiaľ by teda vírus COVID – 19 bolo možné podradiť pod niektoré z ochorení uvedených vo vyhláške č. 105/1987 Zb., ktorou sa určujú choroby nákazlivé v zmysle Trestného zákona (aktuálne tam tento vírus konkrétne uvedený nie je; napr. Česká republika pred pár dňami prijala novelu vyhlášky a COVID – 19 do tejto doplnila https://www.epi.sk/zzcr/2009-453, dá sa preto predpokladať, že i u nás v tejto oblasti dôjde v dohľadnej dobe k obdobnej úprave), trestnoprávnej zodpovednosti sa osoby, ktoré sa k sebe i ostatným stavajú napriek opakovaným upozorneniam nezodpovedne, voľne a nechránení sa pohybujú medzi inými, navštevujú obchody, chodia na výlety, či sa inak zgrupujú, nemusia minúť.

Nesnažte sa nič tajiť!

Opakovane sa zároveň stretávame so situáciou, kedy občania zatajujú, že boli v zahraničí, resp. vrátili sa z rizikových krajín. Pokusy o utajenie cestovateľskej anamnézy sa nemusia vyplatiť. Za utajenie dôležitých informácií sa osoba môže dopustiť trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 Trestného zákona. Páchateľovi tak hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov. Zatajením uvedenej skutočnosti by totiž mohlo prísť k vzniku nebezpečenstva nákazy . Okrem toho netreba zabúdať na to, že ak by sa vírus u vás potvrdil, celý lekársky personál bude musieť byť na najbližších 14 dní podrobení povinnej karanténe.

Okrem vyššie uvedených trestných činov aktuálne, za existencie núdzového stavu v našej krajine, prichádzajú do úvahy aj iné trestné činy, medzi ktoré patrí:

trestný čin porušenia povinnosti pri hrozivej tiesni (§290TZ), za ktorý môže hroziť až 8 rokov odňatia slobody,

trestný čin porušovania povinnosti za krízovej situácie alebo vyhýbanie sa výkonu povinností za krízovej situácie (§ 290a, § 290b TZ), za ktoré môže hroziť až 5 rokov odňatia slobody.

Netreba veriť všetkému - pozor na hoaxy!

Mnoho ľudí aktuálnu situáciu zneužíva na šírenie nepravdivých informácií, tzv. poplašných správ resp. hoaxov, najmä prostredníctvom sociálnych sietí, ktorými v spoločnosti šíria paniku. Spoliehať sa na neoverené sprostredkované informácie by sme sa určite nemali, ale najmä by sme tieto nemali ďalej rozosielať. Takýmto činom totiž hrozí naplnenie skutkovej podstaty trestného činu šírenia poplašnej správy podľa § 361 Trestného zákona. Ide najmä o situácie, keď osoba úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobné konania, spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo. Pri domácej karanténe, kedy z nás väčšina trávi čas na sociálnych sieťach, sa týmito klamstvá a nepravdivé informácie šíria rýchlosťou svetla. Odhliadnuc od toho, že je takéto vytváranie vymyslených informácií v danej dobe opovrhnutiahodné, za takéto konanie hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky. Šírenie poplašnej správy možno spôsobiť aj z nedbanlivosti, a to za krízovej situácie (núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav, vojna), kedy takému páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky. Ak nemáte overenú informáciu, či príspevok nezdieľate z overeného zdroja, vyhnite sa radšej jeho šíreniu. Nielen, že môžete vyvolať zbytočnú paniku a strach v širokej verejnosti, no dopustiť sa i trestnoprávnych následkov.

Najvhodnejším zdrojom pre získanie aktuálnych informácií je stránka Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/, webová stránka Úradu vlády Slovenskej republiky https://www.korona.gov.sk/, ako aj informácie sprostredkované cez televíziu, rozhlas a tlač. Verte preto iba oficiálnym správam!