Pre koronavírus bez príjmu? Na čo má zamestnanec pri karanténe nárok?

Núdzový stav v krajine má okrem iného čoraz výraznejší dopad i na ekonomické a pracovnoprávne vzťahy. A len naivný by mohol očakávať zmenu v blízkej dobe.

Azda nikomu neuniklo, že sa celým Slovenskom v posledných dňoch šíria výzvy, aby sa všetci správali zodpovedne, a teda v záujme nešírenia ďalšej nákazy neslávne známeho vírusu COVID 19, ostali radšej doma. Kým niektorí ľudia kvôli strachu z nákazy podliehajú panike, pre niekoho ostáva stále väčším strašiakom strata zamestnania, či pravidelného príjmu. Samozrejme sa nikomu nemožno čudovať, veď všetci musíme platiť náklady každodenných potrieb svojej rodiny, a ani splátky hypotéky nepočkajú. Na čo má teda každý zamestnanec v súvislosti s nútenou, či nenútenou karanténou nárok?

Vraciate sa zo zahraničia? Karanténa Vás neminie.

Napriek každodenným upozorneniam je stále mnoho ľudí, ktorí cestujú do zahraničia. Odhliadnuc od toho, či ide o výlet, či plnenie pracovných povinností, nezabúdajte, že po návrate je nutné dodržiavať 14 dennú karanténu v domácom prostredí pod hrozbou pokuty v prípade jej porušenia! Domáca karanténa môže byť nariadená i v dôsledku príznakov ochorenia, ktoré však nie sú natoľko vážne, že je nutné pacienta hospitalizovať v nemocnici. V horšom prípade nastupuje karanténa priamo v nemocnici. Ako na takúto neprítomnosť v práci reaguje Zákonník práce?

Jedná sa o dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca. Zamestnávateľ je zo zákona povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre dodržiavanie karantény. Za tento čas žiaľ zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy. V praxi to funguje tak, že sa zamestnancovi poskytne neplatené voľno na nevyhnutne potrebný čas. Počas tohto obdobia si však zamestnanec uplatňuje náhradu príjmu rovnako ako pri klasickej pracovnej neschopnosti. To znamená, že počas prvých 10 dní karantény si náhradu príjmu uplatňuje voči zamestnávateľovi a od 11-teho dňa má nárok na dávku nemocenského poistenia zo strany Sociálnej poisťovne.

Prevádzky sa zo dňa na deň zatvárajú...

Keďže nedisciplinovanosť ľudí pri odporúčaniach zo strany Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky nemala hraníc, každým dňom je nutné prijímať nové a nové opatrenia na predchádzanie šírenia nebezpečného, rýchlo sa šíriaceho vírusu. Z týchto dôvodov bolo nevyhnutné zo strany vládnucich orgánov pristúpiť napríklad k zatvoreniu lyžiarskych stredísk, kúpalísk a mnohých ďalších prevádzok, ktoré nie je počas krízového obdobia nutné navštevovať.

V takomto prípade je zamestnávateľ povinný uzavrieť prevádzku z dôvodu verejného záujmu. Tu už ide o prekážku na strane zamestnávateľa a nie zamestnanca, kedy zamestnanec nemôže bez svojej viny pracovať. To znamená, že aj keby niektorí zamestnanci silou – mocou chceli ísť do práce, pre dobro všetkých je nutné, aby ostali doma. Zamestnancovi vtedy patrí nárok na náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Práca z domu...pre niekoho splnený sen...pre iného naopak nočná mora...

Áno, správne, „homeoffice“. Ten je pre túto krízovú situáciu v mnohých zamestnaniach najvhodnejším riešením, samozrejme, pokiaľ nepracujete v nemocnici, či v inom zariadení, ktoré prácu z domu neumožňuje.

Ak to situácia dovolí, zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť na dočasnom výkone práce z domáceho prostredia zamestnanca. V prípade, ak pracovná zmluva takéto miesto výkonu práce neobsahuje, mala by sa dojednať jej zmena, a to aspoň prostredníctvom jej potvrdenia formou e-mailu, resp. iného potvrdenia, pokiaľ už nie je možné zabezpečiť iný písomný spôsob zmeny. Pri vykonávaní práce touto formou prináleží zamestnancovi klasická mzda.

Nútená dovolenka pre koronavírus?

Hypoteticky môže zamestnávateľ zamestnancom nariadiť aj hromadné čerpanie dovolenky. Toto by však v zmysle zákona nemalo presiahnuť obdobie dvoch týždňov a oznámiť ho je nutné aspoň 14 dní vopred. Túto dobu však možno skrátiť, pokiaľ s tým zamestnanec súhlasí. Zamestnávateľ nemôže k súhlasu zamestnanca nútiť!

So zamestnancom možno tiež dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas v rozsahu, v akom práca nadčas trvala, ale s tým musí zamestnanec prejaviť súhlas. V takom prípade mu už nepatrí mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.

Prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach ešte potrvá...

Napriek skutočnosti, že školy a škôlky na Slovensku sú povinne zatvorené, mnoho rodičov nemá možnosť pracovať z domu. V takom prípade, ak zriaďovateľ z dôvodu prevencie pred šírením nebezpečného koronavírusu uzavrie školské alebo predškolské zariadenie, ktoré navštevuje vaša ratolesť, môžete mať nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne. Má to však dve roviny.

Ak sa staráte o dieťa vo veku do 10 rokov a škola, škôlka, či dokonca jasle, ktorú dieťa navštevuje, bola rozhodnutím príslušných orgánov uzavretá, alebo v nej bola nariadená karanténa, môžete si uplatniť v Sociálnej poisťovni nárok na ošetrovné. Nárok na ošetrovné si pochopiteľne môže uplatniť len jeden z rodičov, a to aj v prípade, že máte detí viac.

Nič nie je stratené ani v prípade, ak sa staráte o dieťa staršie ako 10 rokov. Nárok na vznik ošetrovného tu však závisí od ošetrujúceho lekára dieťaťa, ktorý vyhodnotí vzhľadom na mentálne a fyzické schopnosti dieťaťa, že je nevyhnutné jeho osobné a celodenné ošetrovanie napriek tomu, že ide o dieťa staršie ako desať rokov a choroba sa u dieťaťa ešte nevyvinula. Aj vtedy môže lekár potvrdiť žiadosť o ošetrovné. Sociálna poisťovňa dokonca pre aktuálnu situáciu v krajine rozhodla, že zákonom stanovených 10 dní poberania ošetrovného predĺži až na 14 dní a zosúladila tak obdobie, počas ktorého budú predškolské zariadenia a školy uzavreté. Ak ste si nepodali žiadosť o priznanie tejto dávky v deň vyhlásenia karantény, netreba panikáriť, Sociálna poisťovňa vám prizná dávku aj spätne, teda žiadosť stačí podať aj v nasledujúcich týždňoch.

Naša kancelária si vás na záver vzhľadom k vážnosti situácie dovoľuje tiež požiadať, aby ste skutočne v záujme zachovania zdravej populácie pristupovali k celej situácii so všetkou vážnosťou, a dodržiavali všetky nariadené opatrenia a odporúčania v rámci zamedzenia ďalšieho šírenia tejto vysoko nebezpečnej a rýchlo sa šíriacej pandémie. Zároveň prajeme všetkým pevné zdravie a v rámci možností pozitívnu energiu!