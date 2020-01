Ako znížiť počet rokov za držanie marišky

S omamnými látkami je spájaná jedna veľmi zaujímavá myšlienka, podľa ktorej by sme nemali brať drogy, lebo si drogy napokon zoberú nás. Prinajmenšom niekoľko desiatok rokov nášho života.

Už dlhšiu dobu panuje v naše spoločnosti mienka, podľa ktorej za prechovávanie drog dnes páchateľ dostane podstatne väčší trest ako za iný úmyselný trestný čin ako je zabitie, či vražda. O liberalizácii v oblasti drogovej politiky sa tiež dlhodobo vedú rozsiahle debaty, avšak posun v tomto smere možno badať v minimálnom rozsahu. I v našej právnej praxi sa poslednú dobu čoraz častejšie stretávame s drogovou kriminalitou spojenou s nedovolenou výrobou, držaním a obchodovaním s omamnými a psychotropnými látkami, jedmi a prekurzormi, a to najmä so sušenou konope (marihuanou).

Trestnoprávna úprava rozlišuje medzi neoprávneným prechovávaním drog pre vlastnú potrebu, kedy trestnú zodpovednosť možno vyvodiť voči tomu, kto prechováva množstvo, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku jednorázovej dávky na použitie (§ 171 ods. 1 Trestného zákona), resp. najviac desaťnásobku obvyklej jednorázovej dávky na použitie (§ 171 ods. 2 Trestného zákona). V uvedených prípadoch sme stále v rovine tzv. prečinov, kedy je trestná sadzba stanovená do 5 rokov. Väčšie množstvo zadržanej drogy, teda viac ako desať obvyklých jednorazových dávok sa už neposudzuje ako množstvo určené pre vlastnú potrebu. Platí domnienka, že väčšie množstvo je určené na obchodovanie. V závislosti od množstva takto zadržanej drogy sa trestné sadzby pohybujú už v rozmedzí od 10 do 25 rokov, v najhoršom prípade takémuto páchateľovi môže hroziť aj trest odňatia slobody na doživotie.

Je teda zrejmé, že rozhodujúcim kritériom, pre stanovenie či skutok bude prečinom, zločinom, či dokonca obzvlášť závažným zločinom, je určenie tzv. obvyklej jednorázovej dávky. Najlepšou ilustráciou výkladu tohto pojmu sú konkrétne príklady.

Kto chce kam, pomôžme mu tam..!

Peter bol mladý a pravidelný konzument marihuany, ktorú mal takmer stále pri sebe. Nebolo tomu tak i toho osudného dňa, keď ho zastavila policajná hliadka a našla u neho zopár papierových škatuliek s touto omamnou látkou. Bez meškania začalo trestné stíhanie. Postupy vyšetrovateľov v takýchto prípadoch sprvoti vedú k zisteniu množstva zaistenej drogy a jej analýze, a teda i k zisteniu počtu obvyklých jednorazových dávok zaistenej drogy a následne i k vzneseniu obvinenia. Orgány činné v trestnom konaní spolupracujú s Kriminalistickým a expertíznym ústavom policajného zboru (KEÚ) a Národnou protidrogovou jednotkou (NPJ), ako aj znalcami z odboru psychiatrie. Kým KEÚ sa pri znaleckom dokazovaní zameriava na množstvo a koncentráciu zadržanej drogy, naopak pre NPJ je pri určovaní obvyklej jednorázovej dávky kritériom aktuálna cena drogy na čiernom trhu.

Petrovi bolo zaistených 2461 mg drogy s obsahom 322 mg účinnej látky THC a 2399 mg s obsahom 228 mg účinnej látky THC. Ako v danom prípade zistiť koľko obvykle jednorazových dávok mal Peter pri sebe a aká trestná sadza mu hrozí?

Pojem obvyklá jednorazová dávka nie je zákonom nedefinovaná. KEU preto vo svojej praxi aplikuje tzv. subjektívne kritérium zohľadňujúce závislosť konzumenta, pričom pri rastlinách rodu Canabis je na vyrobenie jednej dávky potrebných 10 mg THC až 30 mg THC, kedy napríklad u prvokonzumenta postačuje na prejavenie účinkov oveľa menšie množstvo ako u dlhodobého konzumenta (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. apríla 2017, sp. zn. 2 Tdo 53/2016, publikované pod č. 74 Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 8/2017).

Vychádzajúc z uvedenej teórie určovania obvykle jednorazovej dávky, KEÚ Petrovi ako dlhodobejšiemu konzumentovi stanovil počet obvykle jednorazových dávok 11 a 8 (322 mg/30mg a 228mg /30 mg). Pri takomto množstve dávok (spolu 19) už nemožno hovoriť o prechovávaní drogy pre vlastnú potrebu, a teda v úvahu prichádza už kvalifikácia skutku v zmysle § 172 ods. 1 Trestného zákona (trestná sadzba 3-10 rokov).

Od zločinu k prečinu

Ako to už býva zvykom, kde sú dvaja právnici, tam sú minimálne tri rôzne právne názory. Problematiku trestnoprávnej roviny omamných látok nevynímajúc. Vyššie uvedený postup stanovenia obvyklej jednorázovej dávky nie je jediný. Právna prax sa totiž postupne prikláňa i k inému – objektívnemu spôsobu určeniu jednorazovej obvyklej dávky (NS SR sp. zn. 2Tdo/56/2014, zo 16. decembra 2014 (R 87/2015), uznesenie NS SR z 20. marca 2019, sp. zn. 3 Tdo 83/2018). V tomto prípade sa nerozlišuje medzi menej a viac závislými konzumentmi, ale vychádza sa z princípu rovnakého zákonného prístupu ku ktorémukoľvek páchateľovi. Smerodajná v tomto prípade je hmotnosť zaistenej drogy a nie koncentrácia THC v nej obsiahnutá. Táto teória vychádza z predpokladu, že nijaký bežný konzument, ktorý si marihuanu zabezpečuje, nemá pri jej obstaraní poňatie, koľko THC sa v nej nachádza, nakoľko toto je možné zistiť len odborným skúmaním, teda jeho úmysel, ktorý sa pri tomto trestnom čine vyžaduje, nemôže smerovať ku koncentrovanej látke, ale len k samotnej hmotnosti marihuany ako takej. I z Petrovho konania vyplýva, že tento si nezadovážil drogu podľa koncentrácie účinnej látky, ale výlučne podľa jej hmotnosti. Pri zohľadnení tohto hmotnostného kritéria sa za obvykle jednorazovú dávku považuje množstvo zodpovedajúce maximálne 500 mg (0,5 g) vysušenej konopy. Vychádzajúc z uvedeného by pri celkovej hmotnosti zaistenej drogy 2461mg a 2399mg vychádzalo cca 10 (9,72) obvykle jednorazových dávok (4860mg/500mg), čo by pri porovnaní s počtom podľa subjektívneho kritéria (19) umožnilo jeho zaradenie pod priaznivejšie ustanovenie, a teda v úvahu by prichádzal i prečin s trestnou sadzbou do 5 rokov. Ak by uvedenej teórii v konečnom dôsledku nebol ten ktorý konajúci súd naklonený, nikdy nie je na škodu pokúsiť sa docieliť prekvalifikovanie trestného činu na trestný čin s nižšou trestnou sadzbou. Motyka možno vystrelí.

Od poľnohospodára k drogovému dílerovi

Druhý z našich drogových barónov (Tomáš) svoj osud pokúšal väčšmi. Ako veľký pestovateľ zeleniny a ovocia si z Českej republiky objednal časopis, ktorého prílohou bolo zopár semienok konope. Neváhal si ich preto vo vlastnej záhrade, ako sám uvádzal, iba zo zvedavosti, zasadiť. O rastlinu sa patrične a s odbornou starostlivosťou staral a aj preto sa rastlina postupne rozrastala a zaberala v jeho záhrade značný priestor, ktorý iste neunikol zvedavému oku neprajných susedov. Pri následnej domovej prehliadke bolo u Tomáša zaistených takmer 2,6 kg čerstvých rastlín odrody konope, ktoré následne po ich vysušení zodpovedalo hmotnosti približne 700 gramov.

Opätovne i v tomto prípade prišlo najskôr k znaleckému dokazovaniu, kedy KEÚ aplikoval subjektívne kritérium výpočtu obvyklých jednorazových dávok drogy. V Tomášovom prípade išlo o rozsiahlu a mimoriadne závažnú trestnú činnosť, pričom počet obvyklých jednorázových dávok drogy bol určený na cca 913 (trestná sadzba 10 – 15 rokov). V danom prípade nemožno v žiadnom prípade hovoriť o prechovávaní drog pre vlastnú potrebu, ale orgány činné v trestnom konaní konštatovali obchodovanie s drogami. V prípade kvalifikovaných skutkových podstát, ktoré sú vymedzené v § 172 Trestného zákona sa rozsah spáchania činu stanovuje už podľa výšky vzniknutej škody. Na tomto mieste prichádza na scénu Národná protidrogová jednotka, ktorá výšku škody určuje na základe súčinu celkového množstva zaistených drog (gramy a kusy) a ceny za gram alebo kus jednotlivej drogy, za ktorú sa predáva na čiernom trhu v tom-ktorom kraji. Cena gramu alebo kusu drogy sa určuje na základe monitorovania čierneho trhu, teda nejde o štatistické údaje, ale o informácie zistené operatívno-pátracou činnosťou. Výška škody sa teda určuje ako súčin počtu obvyklých jednorazových dávok drogy s minimálnou výškou ceny, za ktorú je môže predať drogu na čiernom trhu v období spáchania trestného činu a v mieste, kde bol trestný čin spáchaný. Ak by sme chceli uvedené aplikovať na Petrov prípad, za podmienky, že by bol trestný čin spáchaný v katastrálnom území spadajúcom pod Trnavu niekedy v druhej polovici roku 2018, v danom čase a v danom regióne bola stanovená cena 5-10 eur za g konope. V takom prípade možno potom hovoriť o výške škody min 24,30 eur (4,86x5), max 48,60 eur (4,86x10). Nakoľko hodnoty škody pri uvedenom množstve nepresahujú výšku vyžadovanú pre kvalifikované skutkové podstaty daného trestného činu (266 eur a vyššie), predmetné kritérium tak nemá v danom prípade uplatnenie. Len pre zaujímavosť, keby sa to isté množstvo rastliny konope našlo a zaistilo v Bratislavskom kraji, trestná sadzba odvodená od ceny jednorazovej dávky by sa pohybovala v rozpätí 3 až 10 rokov.

Záverom je nutné uviesť, že konečné slovo pri rozhodovaní má vždy súd a i samotná rozhodovacia prax súdov pri riešení vyššie uvedených otázok, najmä aplikácie objektívneho, resp. subjektívneho kritéria pre určenie obvyklej jednorázovej dávky drogy je v súčasnej dobe odlišná. Na ťahu sú v Petrovom i Tomášovom prípade aktuálne súdy a my veríme, i napriek tomu, že k prechovávaniu drog zastávame zásadne negatívny postoj, že im ich drogová trestná činnosť nezničí ďalšiu existenciu. Faktom totiž je, že aktuálny zákon tvrdo trestá ľudí, ktorí majú pred sebou väčšinu svojho života, a to aj za zanedbateľné množstvo marihuany pre vlastnú potrebu.